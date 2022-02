Cette double promo fait chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Le Redmi Note 11 Pro est très agréable à l'usage, et c'est en parti dû au confort de son écran AMOLED de

6,67 pouces. Qu'il est possible de passer en mode 120 Hz afin de bénéficier d'une ultra fluidité dans toutes vos apps et jeux.

Comme nous l'avons dit au-dessus, il est possible d'étendre la mémoire interne via l'achat séparé d'une carte microSD. Ainsi, si vous optez pour la version 64 Go, vous aurez toujours de la place pour vos photos, vidéos, musiques et films en utilisant cette solution de stockage externe.

Sa batterie de 5000 mAh peut vous tenir largement une journée et demi en usage modéré, et surtout elle se recharge en moins de 30 minutes avec sa charge rapide 67 W. Enfin, les capteurs arrière de 108 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx permettent de photographier et filmer en 4K.