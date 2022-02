Le Xiaomi Mi 11 Lite a un prix jamais vu avec cette promotion

Bien sûr sa compatibilité 5G n'est pas son seul atout. Le Xiaomi Mi 11 Lite est équipé d'un bel écran de 6,55" capable d'afficher une résolution de 2400 x 1080 pixels. Il est même possible de paramétrer le taux de rafraîchissement d'écran à 90 Hz pour bénéficier d'une fluidité sans pareil.

Il tourne avec un processeur octa-core

Snapdragon 780 et 8 Go de RAM pour 128 Go de mémoire de stockage, non extensible. Le triple capteur arrière de 64 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx permet de faire de belles photos en 4K et des vidéos dans la même résolution et à 60 images/seconde.

Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie d'une capacité de 4250 mAh peut vous tenir largement une journée, voire une journée et demi en usage classique. Et elle est compatible charge rapide 33 W, ce qui fait qu'elle peut passer de 0 à 100% en seulement 45 minutes environ.