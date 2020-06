OPPO rembourse jusqu'à 50€ pour l'achat de votre futur smartphone

Le smartphone se pare d'un écran 6,5 pouces mais cette fois de technologie AMOLED pour des contrastes exceptionnels et une meilleure restitution des couleurs. Son processeur Adreno 618 associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage vous permet d'installer et d'utiliser l'ensemble des applications dont vous avez besoin. Pour les photographes en herbe, OPPO propose un module quadruple capteur intégrant un grand-angle, un ultra grand-angle ou encore un téléobjectif, de l'intelligence artificielle pour améliorer automatiquement vos clichés et un zoom hybride jusqu'à 5x.