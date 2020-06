OPPO Série Find X2 : une belle offre de lancement pour la sortie des derniers smartphones OPPO

Cet article est sponsorisé par OPPO . Consultez notre notre charte . C'est une offre exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui. Pour fêter la sortie de ses smartphones OPPO Find X2 PRO et

OPPO Find X2 Neo, la marque chinoise souhaite les petits plats dans les grands et vous propose une offre tout simplement exceptionnelle en vous proposant pour tout achat du smartphone une paire d'écouteur sans-fil. Il suffit pour cela, dans les 15 jours qui suivent votre achat, de vous connecter sur le site d'OPPO dédiée à cette offre et de vous inscrire en ligne. Il vous faudra également envoyer la preuve d'achat du smartphone ainsi que le code barres présent sur la boite et où est affiché le code IMEI du téléphone et envoyer le tout. Cela ne prend littéralement que quelques minutes.

Deux à trois semaines plus tard, vous recevrez dans votre boite aux lettres une paire d'OPPO Enco Free, les écouteurs true wireless d'une valeur de 129,99€.

Parfaitement adaptés aux modèles OPPO Find X2 Pro et OPPO Find X2 Neo, les écouteurs vous permettent d'écouter votre musique mais également de passer et de recevoir des appels en toute simplicité. Ce sont des modèles intra-auriculaires qui possèdent une atténuation du son passive pour vous immerger dans votre musique. L'autonomie est de 25 heures en musique et de 15 heures en appels, en cumulant la batterie intégrée dans le minuscule et très élégant boitier de rangement. C'est bien simple, une fois que vous aurez testé les OPPO Enco Free, vous ne pourrez plus vous en passer tout au long de votre journée.

OPPO Find X2 PRO, un smartphone très ambitieux

L'OPPO Find X2 Pro est un bijou de technologie et de design, avec son sublime écran bord à bord de 6,7 pouces. La dalle AMOLED offre un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une colorimétrie très précise pour s'immerger dans ses contenus préférés. A l'intérieur, un processeur Snapdragon 865 5G (le meilleur actuellement produit par Qualcomm) associé à 12 Go de RAM offre une puissance débridée pour faire tourner les jeux et les applications sans un seul ralentissement. Pour la photo, là encore OPPO se hisse au niveau des meilleurs avec trois capteurs photo, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif, pour varier les prises de vue. Il n'y a bien qu'une seule limite à ce smartphone : votre créativité. Pour le reste, le OPPO Find X2 Pro vous accompagne dans toutes vos activités.