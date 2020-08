Rentrée 2020 : le pack Huawei P Smart 2020 + coque à moins de 180€ !

Le P Smart 2020 de la marque Huawei est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,2 pouces (définition 2340 x 1080px), d'un processeur Kirin 710F, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go par carte microSD non fournie), d'une batterie de 3400 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

À propos de l'APN, on retrouve un capteur arrière de 13 + 2MP et un capteur avant de 8MP.