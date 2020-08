Prix en baisse sur le smartphone Samsung Galaxy A21s chez Amazon !

Disponible en trois coloris au choix (noir, bleu et blanc), le Galaxy A21s version 4G est équipé d'un écran Infinity-O HD+ de 6,5 pouces (résolution 720 x 1600px).

Le smartphone est aussi doté d'un processeur Exynos 850, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation Android 10 avec une surcouche Samsung One UI 2.1.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 48 MP et un capteur frontal de 13 MP.