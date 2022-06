Vous ne trouverez pas le Samsung Galaxy S10e moins cher ailleurs

Ce n'est pas parce qu'il date de 2019 que le Samsung Galaxy S10e a de quoi rougir. Au contraire, à l'époque déjà Samsung avait pris soin de soigner son smartphone en lui octroyant des performances similaires au S10 et au S10+. Mais avec un format plus compact.

C'est ainsi que l'on retrouve un écran Dynamic AMOLED de 5,8" avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Exynos 9820 avec une finesse de gravure de 8nm ainsi que de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Cette dernière peut être étendue grâce à une carte microSD d'une taille maximale de 512 Go. Sa batterie de 3100 mAh offre une autonomie d'une vingtaine d'heures environ et est compatible charge rapide 15W pour un chargement total en 1h30.

Enfin, il est doté de deux capteurs photo à l'arrière de 12 et 16 Mpx, ainsi que d'un capteur avant de 10 Mpx. Et il est certifié IP68 afin de résister à la poussière et à l'eau, allant même jusqu'à supporter une courte immersion.