Bon plan smartphone : le Realme 6 Pro dans sa version 128 Go à prix cassé

Il est temps d'évoquer les modalités autour de cet achat. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite. Vous devrez tout de même patienter entre 10 et 20 jours ouvrés avant de recevoir le colis. Le paiement en plusieurs fois peut aussi être sélectionné si nécessaire. Grâce au Club Rakuten, un bon d'achat de 11,21€ vous sera offert. Il est utilisable sur un prochain panier. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Realme 6 Pro est un très bon smartphone abordable doté d'un écran 6,6 pouces avec une définition à 2400 x 1080 pixels. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz. Le processeur embarqué est un Snapdragon 720G épaulé par 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go (extensible via micro SDXC).

Une telle configuration permet de profiter d'une navigation fluide sur l'interface et entre les applications. Quelques concessions seront hélas de mise sur les jeux vidéo gourmands en ressources.