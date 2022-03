Samsung Galaxy S21 +, S21 Ultra, S21 FE et Galaxy Z Flip 3 : 4 offres chocs sur ces smartphones 5G

Et le Samsung Galaxy Z Flip 3 ne laisse personne de marbre car il a la caractéristique de disposer d'un double écran interne. Le premier possède une définition de 2640 x 1080 (Full HD+) et un taux de rafraichissement de 120 Hz, tandis que le second dispose d'une définition de 260 x 512 et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Vous avez donc entre les mains un téléphone particulièrement moderne et innovant, mais aussi performant. Plus encore, il est équipé de la puce Snapdragon 888 moulinant à 2,8 GHz, ainsi que de 8Go de RAM. Il est lui aussi compatible 5G et Wi-Fi 6. Le Z Flip 3 a également l'avantage d'être un bon photophone, avec ses 2 capteurs de 12 et 12 MP, pour un résultat pouvant atteindre la 4K à 30 ips. Là encore, ce sont 128 Go qui sont à votre disposition pour le stockage.

Sa batterie de 3300 mAh (environ 1 jour d'utilisation), un lecteur d'empreinte mais aussi une belle résistance à l'eau, puisque ce smartphone répond à la norme IPX8, en font un compagnon bien pratique pour des usages variés. De quoi lui offrir un excellent 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .