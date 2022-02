Galaxy Z Flip 3 5G : le smartphone pliant Samsung a un prix jamais vu !

Les performances sont elles aussi très convaincantes grâce au processeur Snapdragon 888 compatible 5G accompagné par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Sans oublier la polyvalence en photo et une stabilisation ultra efficace pour favoriser l'enregistrement de vidéos jusqu'en 4K. Le design global du téléphone a été drastiquement amélioré pour favoriser une prise en main plus instinctive. Bref, c'est le meilleur smartphone pliant à "petit prix" du moment.