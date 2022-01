iPhone 13, Samsung Galaxy S20 et S21, Xiaomi 11 T : 4 smartphones à prix chocs pour les Soldes

Avec d'emblée 5% de réduction sur ce super smartphone, l'opportunité est déjà belle, mais en plus, un code promo de 12€ vous est proposé avec le code SUP12400. Ce qui amène prix définitif du smartphone à 919,85€.

Mais au fait, qu'est-ce qui fait la différence avec la finition Ultra 5G ? Tout d'abord, la puce la plus rapide de la gamme Galaxy, mais aussi la batterie la plus performante, et un verre particulièrement résistant aux chocs ! Et s'il y a bien un autre point qui mérite distinction, c'est bien l'appareil photo, profitant d'un capteur de 108 mp et capable de filmer en 8K ! Et avec 128 Go de stockage, vous avez largement la place pour stocker tout ce dont vous avez besoin. La crème de la crème de Samsung s'offre à vous.