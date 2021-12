Bon plan : le PC portable Lenovo IdeaPad 5 Pro chute à 879€ grâce à ce code promo

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Rakuten, passons aux points forts du PC portable.

Idéal pour une utilisation de type bureautique ou gaming, le Lenovo IdeaPad 5 Pro est un laptop qui dispose d'un écran anti-reflets de 16 pouces avec une résolution WQXGA de 2560 x 1600 pixels, du processeur AMD Ryzen 7 5800H, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et d'une batterie lui assurant une autonomie de 12 heures. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10.

Côté connectique, on retrouve essentiellement la norme Wifi 6, le Bluetooth 5.1, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 2 (type C), un port HDMI et une prise combo casque / micro.