Apple, Samsung, Xiaomi : des smartphones à prix cassés pour Noël avec ce code promo

Ça commence très fort avec le très populaire iPhone 13 qui est proposé à 899€ chez Rakuten, avec en plus 43,45€ à cagnotter sur votre compte Club R. Ce n'est pas tout puisqu'en rentrant le code RAKUTEN30 juste avant de payer, vous pouvez l'obtenir pour 30€ de moins soit 869,99€. Il s'agit du modèle avec 128 Go de mémoire avec un très bel écran OLED 6,1" et 4 Go de RAM. Il est totalement fluide et rapide grâce à l'excellente puce A15 Bionic d'Apple. Et sa batterie lui permet de tenir aisément une journée et demi voir deux jours si vous n'êtes pas trop gourmand. Et vous pouvez compter sur deux capteurs de 12 Mpx pour faire de belles photos et vidéos en 4K à 60 images/seconde.