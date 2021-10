Redmi Note 10, le smartphone 5G Xiaomi à prix cassé jusqu'à ce soir minuit !

Continuons notre route en précisant que le smartphone de Xiaomi est pourvu d'un écran LCD de 6,5 pouces avec une diagonale de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les performances sont assurées par un processeur Dimensity 700 5G avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible via microSD). Ce n'est clairement pas le modèle le plus puissant du marché mais il est parmi les mobiles 5G les plus abordables du moment.