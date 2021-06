Redmi Note 10 5G : l'excellent smartphone Xiaomi n'a jamais été aussi abordable

Allons chez Rakuten pour découvrir cette réduction qui vous demandera d'utiliser le code suivant afin d'appliquer une seconde remise de -20€ : CR20. C'est Boulanger qui se chargera de la vente avec la livraison gratuite à domicile (sous 3 à 5 jours) et la possibilité de récupérer la commande en magasin sans frais supplémentaires. Le paiement en plusieurs fois peut également intervenir à partir de 13,05€/mois. Aussi, via le Club Rakuten (inscription gratuite), vous recevrez un montant de 22,90€ sur votre cagnotte utilisable sur un futur achat. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est, comme son nom l'indique, compatible 5G grâce à son processeur Dimensity 700. Il embarque également 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible via microSD). Ainsi, les performances sont plutôt correctes et le téléphone du géant chinois tiendra son rang sur les tâches basiques. Par contre, il risque forcément de souffrir au moment de faire tourner les jeux gourmands en ressources. Mais si jouer n'est pas votre priorité, il fera largement l'affaire.

Par ailleurs, notre smartphone du jour dispose d'un écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. De plus, le design est très réussi, ce qui en fait un modèle facilement manipulable.