Belle promotion sur le smartphone Oppo Find X2 Pro avec ce code Rakuten

Considéré comme le concurrent du Galaxy S20 Ultra de Samsung, le Oppo Find X2 Pro compatible avec le réseau mobile 5G est notamment équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865 octa-core jusqu'à 2,84 GHz.

Le Find X2 Pro de la marque chinoise dispose d'un écran AMOLED à bords incurvés de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go et une batterie de 4230 mAh compatible charge rapide. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android.

La partie photo du téléphone est composée d'un triple capteur de 48 mégapixels + 48 mégapixels + 13 mégapixels et d'un capteur frontal de 32 mégapixels.