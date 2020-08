Le Huawei P30 Pro 128 Go à prix (vraiment) réduit chez Rakuten

Nous partons chez Rakuten pour découvrir cette promotion actuellement en vigueur. Comme toujours, vous pouvez choisir de régler le montant demandé en plusieurs fois et la livraison à domicile est offerte. Cette dernière interviendra sous 5 à 15 jours ouvrés. Une fois la commande passée, vous recevrez une remise de 24,45€ utilisable sur un prochain achat effectué via Rakuten. Enfin, la garantie est bien évidemment valable pendant deux ans.

Le Huawei P30 Pro dispose d'un écran AMOLED 6,47 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. La dalle est absolument parfaite à tous les niveaux. Pour ce qui est de la configuration, le smartphone propose un processeur Kirin 980 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Ainsi, les performances sont vraiment à la hauteur de toutes les attentes puisque le P30 Pro gère le multitâche sans aucun souci et tous les jeux tourneront avec les graphismes à fond sans le moindre ralentissement.