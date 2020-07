L'Apple iPhone 11 Pro 64Go soldé au prix de 880€ chez Rakuten 🔥

L'iPhone 11 Pro ne révolutionne pas les codes de design usités par la Pomme depuis plusieurs années. Il intègre toujours son écran 5,8 pouces avec une encoche intégrant le dispositif FaceID, les caméras permettant la reconnaissance faciale pour le déverrouillage du téléphone et le paiement sans contact.

C'est à l'intérieur que le smartphone évolue avec en premier lieu sa puce A13 Bionic, tout simplement un monstre de puissance qui vous permet d'afficher les graphismes les plus somptueux vus sur une téléphone. L'interface est fluide en permanence et toutes les applications se chargent et s'exécutent vite. Très vite.

La puce A13 permet également d'augmenter sensiblement l'autonomie des iPhone. Les possesseurs des précédents modèles le savent, les iPhone n'étaient pas les champions de l'endurance, mais l'iPhone 11 Pro change la donne avec 4 heures d'autonomie en plus par rapport à son prédécesseur. Vous pouvez tenir la journée, voire plus en cas d'une utilisation plus modérée. Les adeptes des réseaux sociaux, des messageries instantanées et du streaming vidéo peuvent quant à eux souffler : leur iPhone 11 Pro les suivra dans leurs heures de consultation.