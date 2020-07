Soldes d'été : une offre immanquable sur le Samsung Galaxy S20 à 604,99€

C'est Rakuten qui décide de nous régaler pendant les soldes. Tout d'abord, pour bénéficier de ce tarif avantageux, utilisez le code suivant au moment de valider votre achat : RAKUTEN20. Il vous permettra d'économiser 20€. La livraison à domicile est gratuite mais comptez entre 15 et 18 jours ouvrables avant de recevoir la commande en question. Via le Club Rakuten (inscription gratuite), vous recevrez une remise de 62,50€ qui sera utilisable sur un prochain panier. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy S20 arbore un superbe écran Amoled de 6,2 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels. Il est également équipé d'un processeur Exynos 990 épaulé par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Cela vous permettra de naviguer sur l'interface et d'ouvrir plusieurs applications en même temps sans le moindre ralentissement. Le rendu des jeux vidéo sera tout aussi convaincant grâce à cette configuration.