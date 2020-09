L'iPhone 11 Pro Max, le meilleur smartphone d'Apple moins de 980€

Nous sommes chez Rakuten pour profiter de cette excellente affaire. Une fois cet achat effectué, vous obtiendrez une remise de 68,25€ utilisable sur un futur panier. La livraison à domicile est facturée à hauteur de 16,99€. Elle sera effectuée sous une petite semaine. Le paiement en plusieurs fois est bien évidemment d'actualité. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

L'iPhone 11 Pro Max est doté d'un écran OLED 6,5 pouces avec une définition atteignant 2688 x 1242 pixels. Cette dalle fabuleuse est idéale pour n'importe quel contenu. À l'intérieur du mobile d'Apple, nous retrouvons un processeur A13 Bionic épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Cette configuration délivre des performances époustouflantes. Tous les jeux de l'App Store tourneront à fond et la navigation entre les applications se fera sans le moindre ralentissement.