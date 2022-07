RED by SFR relance son forfait 100Go à prix fou !

Si comme beaucoup vous utilisez votre smartphone du matin au soir pour travailler, communiquer avec vos proches ou vous divertir en mobilité, le forfait le BIG RED de RED by SFR vous accompagner dans toutes vos activités en vous apportant 100 Go de données mobiles chaque mois à consommer sur le réseau mobile 4G de l'opérateur.

Si vous souhaitez aller plus loin encore, et avez un téléphone compatible, vous pouvez également et à tout moment souscrire à l'option 5G proposée par l'opérateur et facturée 5€ supplémentaires chaque mois. Ainsi vous profiterez des débits bien plus importants apportés par cette nouvelle technologie mobile.

Le forfait RED by SFR vous permet également de profiter de 17 Go utilisables depuis les destinations de l'Union européenne et dans les DOM.

Les appels et SMS sont quant à eux illimités depuis la France métropolitaine.