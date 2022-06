Forfait mobile : voici l'un des meilleures offres des soldes (100 Go)

Si les appareils plus ou moins connectés sont au cœur des bonnes affaires sur Clubic pendant les soldes estivales, d'autres promotions plus inattendues peuvent s'inviter aux festivités. C'est par exemple le cas des forfaits mobiles dont les tarifs chutent à l'heure actuelle. Et nous allons justement viser une offre bien précise qui fera du bien à votre budget. Voici l'abonnement The Big RED 100 Go qui restera disponible jusqu'au 7 juillet prochain.

En ce qui concerne les modalités habituelles, sachez simplement que nous sommes en présence d'une offre sans engagement de la part du client. Vous allez devoir débourser 10 € de plus lors de la souscription pour activer la carte SIM. Par contre, gardez à l'esprit que l'opérateur pourra augmenter le tarif mensuel à n'importe quel moment. Vous allez donc devoir surveiller vos factures pour pouvoir résilier si nécessaire.