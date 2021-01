RED by SFR passe à la 5G avec son forfait 130 Go à 25€/mois

Avant de commencer, pensez à sélectionner la formule 130 Go dans l'onglet "internet". Il faut également savoir que ce forfait fonctionne aussi bien avec les vitesses 5G et 4G. Le tout est sans engagement de votre part ni prix qui double au bout d'un an. Maintenant, passons au contenu gargantuesque de cette offre.

L'enveloppe mensuelle de datas s'élève donc à 130 Go. Une recharge de 50 Go à 10€ peut être activée si nécessaire pendant le mois de facturation en cours. Les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Attention car un appel ne peut excéder une durée de 3 heures.

De leur côté, les SMS/MMS sont eux aussi illimités vers tous les opérateurs en métropole (dans la limite de 200 destinataires par mois).