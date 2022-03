RED by SFR : ce forfait sans engagement 100Go à 10€ disparait à minuit !

Nous parlions d'une offre flash de RED By SFR, car celle-ci prendra fin avant minuit. Il faudra donc se dépêcher pour en profiter ! Outre cette offre à 10€ par mois pour 100 Go de données en 4G , RED By SFR propose plusieurs options en fonction de vos besoins.

Vous avez par exemple une offre sans engagement 5 Go par mois en 4G pour 5€ par mois, mais toujours avec appels, SMS et MMS illimités ; ou encore une offre 200 Go en 4G pour 12€ par mois. À noter que cette offre et celle à 10€ par mois pour 100 Go de données qui nous intéresse proposent également un forfait 5G pour la même enveloppe de données, moyennant 5€ de plus par mois.

Il est également possible pour les trois offres proposées d'étendre la couverture de données à l'international de quelques Go en plus, et ce depuis les USA et le Canada en plus des habituels Europe/DOM, toujours moyennant 5€ supplémentaires. Vous avez donc l'embarras du choix !

Le point commun entre toutes ces offres, c'est la possibilité de souscrire à l'un de ces forfaits sans engagement. Vous avez ainsi la possibilité de vous rétracter à tout moment en toute tranquillité.