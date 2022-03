5Go, 100Go et 200Go : RED by SFR relance 3 offres chocs sur ses forfaits mobiles

Commençons par l'offre la plus abordable , mais non moins complète, signée RED by SFR. Vous pouvez tout d'abord compter sur 5 Go d'Internet mensuel, une quantité convenable pour par exemple consulter vos mails et répondre sur vos messageries instantanées, en allant à l'essentiel. Au cas où, vous pouvez effectuez jusqu'à 4 recharges mensuelles de 1 Go contre 2€ par recharge pour ne pas tomber en panne avant la fin du mois, et bien sûr, vous pouvez vous connecter à SFR Wi-Fi.