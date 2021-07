Un forfait 100 Go pour 12€ : RED by SFR contre-attaque face à la dernière offre de Free

Inutile de payer le prix fort, avec RED by SFR, vous allez disposer pour seulement 12 € par mois d’un forfait sans engagement comportant tout ce dont vous avez besoin sans superflue.

Il est composé d’un forfait Internet 4G de 100 Go à utiliser en France ainsi que d’une connexion Internet de 8 Go disponible en Europe et dans les DOM. Autant dire que vous allez pouvoir continuer à utiliser votre smartphone comme d’habitude même pendant vos séjours hors de France. Vous allez pouvoir accéder à vos contenus, jouer et regarder des vidéos sans compter avec ce forfait à petit prix.

Et pour garder le contact avec vos proches, vous disposez également des appels, SMS et MMS en illimité aussi bien en France qu’en Europe ainsi que dans les DOM. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez aussi choisir le forfait BIG RED 200 Go ou pour les plus exigeants, le nouveau forfait 5G 130 Go également disponibles.

Si besoin, RED by SFR vous propose également des mobiles à prix remisé pour profiter de votre nouveau forfait sans contrainte. Mais n’attendez pas, l’offre s’évapore jeudi à minuit.