Forfait mobile : RED by SFR relance son offre BIG RED avec 3 forfaits en PROMO !

Le premier forfait mobile concerne une offre contenant 5 Go de données en 4G. Il comprend également les appels et les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de 6 Go de données mobiles en Union Européenne et dans les DOM. Le tarif du forfait correspondant à l'offre 5 Go est de 5 euros par mois.

La deuxième offre de RED by SFR permet de souscrire à un forfait mobile avec 100 Go de data en 4G pour un prix mensuel de 12 euros. L'offre en question contient aussi les appels et les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine. Le souscripteur disposera de 8 Go de données supplémentaires pour un voyage à l'étranger.

Enfin, le troisième forfait BIG RED (probablement le plus intéressant des trois) donne la possibilité au futur client de bénéficier d'une offre de 200 Go de données mobiles en 4G pour un montant de 15 euros par mois, incluant les appels et les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine. À l'étranger et dans les DOM, il est possible de profiter d'une enveloppe de 15 Go de data.

Pour information, mes forfaits mobiles de RED by SFR évoqués ci-avant incluent un stockage SFR Cloud de 100 Go. Les prix mentionnés sont fixes et n'évolueront pas au bout d'un an. L'opérateur mobile prélèvera la 10 euros pour l'envoi de la carte SIM par courrier postal. Et le nouveau client pourra conserver gratuitement son numéro de mobile actuel.