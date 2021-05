Dernier jour pour le forfait mobile 100 Go RED by SFR à seulement 15€

Cette bonne affaire s'adresse à tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'à ce lundi 31 mai 2021. Il ne vous reste que quelques heures pour en profiter. L'offre en question est sans engagement de votre part, ce qui permet de procéder à la résiliation à tout moment. Par ailleurs, vous pourrez conserver votre numéro actuel gratuitement. Enfin, 10€ supplémentaires sont demandés lors de la souscription pour activer la carte SIM.

Ce forfait RED renferme une enveloppe internet mobile très conséquente de 100 Go en 4G. Chaque mois, une recharge de 50 Go contre 10€ en plus pourra être réclamée. Avec un volume de datas aussi important, vous aurez la possibilité de naviguer sur le web, télécharger des applications et de regarder des vidéos sans compter. De plus, grâce à la fiabilité du réseau SFR, vous bénéficierez d'une connexion irréprochable sur une bonne partie du territoire français.

Vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine, vous allez pouvoir passer des appels de manière illimitée vers tous les opérateurs. Sachez tout de même qu'une conversation est limitée à une durée maximale de 3 heures. Par ailleurs, les SMS/MMS sont eux aussi illimités vers la métropole (et dans la limite de 200 destinataires par mois).