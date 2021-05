Forfait mobile : l'offre RED 5 Go à 5€ par mois se termine demain à minuit !

L’époque des forfaits mobile hors de prix avec un engagement de 2 ans est révolue, la guerre des opérateurs fait rage et nous nous retrouvons avec des forfaits à un prix dérisoire de 5€ par mois. Malgré son prix mini, RED inclut tout ce qu’il faut. Les appels et les SMS sont illimités vers les mobiles et fixes en France, même depuis l’Union Européenne et les DOM. Vous pouvez donc voyager dans un certain nombre de destinations sans craindre une explosion de votre facture !

Côté data c’est simple, pour 5€ vous aurez 5 Go. Cette enveloppe est largement suffisante pour un utilisateur modéré, vous pourrez aisément écouter de la musique en streaming, vous servir de la navigation GPS, et même consulter vos mails sans dépasser la fameuse limite de 5 Go.

De plus, petit ajout appréciable : ce forfait dispose d’une seconde enveloppe de 6 Go supplémentaire disponible depuis l’Union Européenne et les DOM, vous pourrez donc consulter vos sites touristiques préférés et trouver le meilleur restaurant sans dépassement de forfait.