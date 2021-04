RED by SFR reconduit ses forfaits BIG RED 200 Go à 15€ et 100 Go à 13€ !

Parfois, un forfait mobile trop complet peut déstabiliser un utilisateur qui se contente des éléments essentiels de son abonnement (appeler et envoyer des messages à ses proches). RED by SFR l'a parfaitement compris et a donc mis en place une offre bien moins chère et qui s'attarde seulement sur les fonctionnalités les plus vitales. Dans ce cas de figure, vous aurez simplement à sortir 5€/mois de votre poche. Toutes les modalités comme l'aspect sans engagement et le prix qui ne double pas après un an restent de la partie.

C'est également le cas des appels et des SMS/MMS toujours illimités dans toute la France métropolitaine et en Europe/DOM. Ce qui change principalement, c'est l'enveloppe de datas qui n'est plus que de 5 Go dans l'Hexagone. En dehors de la métropole (c'est-à-dire en UE/DOM), 6 Go supplémentaires répondront présents.