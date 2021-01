Bon plan RED by SFR : l'offre Big RED 200 Go à 15 €/mois prend fin à minuit !

C'est certainement le bon plan forfait mobile le plus alléchant de ce début d'année 2021 : l'offre Big RED 200 Go à 15 €/mois. RED by SFR propose en effet une quantité étonnante de data mobile pour un si petit prix. Mais l'opérateur fait monter la pression, en affichant un compte à rebours sur son site, afin de nous indiquer la fin imminente de la promotion. En l'occurrence, il ne reste plus que quelques heures pour en profiter, puisque l'offre se termine ce mardi 19 janvier 2021, à minuit.

Si vous vous décidez avant la fin, vous bénéficierez donc d'une réduction de 10 € sur votre tarif mensuel. Et ce prix de 15 €/mois présente la particularité d'être fixe dans le temps. Il ne subira donc aucune augmentation, même au bout d'un an. Et quoi qu'il arrive, vous conserverez la possibilité de résilier à tout moment, puisque l'abonnement est sans engagement.