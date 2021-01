RED by SFR : le forfait BIG RED 200 Go à prix choc se termine ce soir à minuit !

Cela fait donc une raison de plus de craquer pour le forfait Big RED 200 Go. Et ce n'est bien sûr pas la seule ! En effet, comme son nom l'indique, l'abonnement vous octroie pas moins de 200 Go de data pour aller sur Internet à partir de votre smartphone. Cela devrait vous laisser suffisamment de liberté, y compris pour du streaming et du téléchargement. Et lorsque vous serez en voyage dans un pays de l'Union européenne ou dans les DOM, vous aurez à votre disposition une enveloppe de 15 Go de données par mois.

Mais un téléphone sert aussi à… téléphoner. C'est pourquoi RED by SFR inclut, dans son forfait, les appels, les SMS et les MMS en illimité, depuis et vers tous les États de l'Union européenne. Ce qui comprend évidemment la France métropolitaine, mais également les départements d'outre-mer.