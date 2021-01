Le forfait mobile RED by SFR 200 Go à prix cassé est encore disponible

Cependant, aurez-vous envie de mettre fin aux avantages dont vous bénéficierez ? Car le forfait mobile vous accordera une quantité illimitée d'appels, de SMS et de MMS, notamment depuis et vers la France métropolitaine. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser votre abonnement, en ajoutant les options de votre choix, par exemple pour vos déplacements à l'international.

Mais c'est bien l'enveloppe de données qui fait la différence chez l'offre de RED by SFR. Avec 200 Go, vous n'aurez sans doute pas besoin de surveiller votre consommation de data ! De plus, lors de vos voyages dans l'Union européenne et les DOM, vous pourrez poursuivre vos activités en ligne depuis votre smartphone, dans la limite de 15 Go par mois (au-delà, chaque Mo consommé vous coûtera 0,004 €).