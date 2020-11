RED by SFR frappe fort avec son forfait mobile 100Go à 15€

Les modalités habituelles s'appliquent à ce forfait RED by SFR. Celui-ci est à destination de tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 30 novembre prochain. Aucun engagement n'est demandé et le tarif mensuel ne doublera pas au bout d'un an. Il va tout de même falloir débourser 10€ supplémentaires lors de la souscription pour activer la carte SIM qui ira se loger dans votre téléphone.

Comme son nom l'indique, ce forfait renferme 100 Go d'internet en 4G délivrés par le réseau SFR. Ce volume déjà conséquent peut être augmenté en effectuant une recharge mensuelle de 50 Go contre 10€ en plus sur votre facture.

Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte et dans la limite de 3 heures par appel). Les SMS/MMS sont eux aussi illimités vers tous les opérateurs dans l'Hexagone (jusqu'à 200 destinataires par mois).