RED by SFR : le forfait mobile 100 Go au prix de celui de 80 Go 🔥

Les nouveaux clients de l'opérateur RED by SFR peuvent souscrire à cette offre pour quelques heures encore. Nous allons donc succinctement rappeler qu'elle est sans engagement de votre part. Le tarif mensuel ne doublera pas au bout d'un an. Enfin, les traditionnels 10€ au moment de la souscription vous seront demandés pour l'activation de la carte SIM.

Un enveloppe totale de 100 Go d'internet mobile en très haut débit sera mise à votre disposition chaque mois. Une recharge de 50 Go à 10€ pourra être activée si nécessaire. Les appels sont illimités toute la semaine vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Un appel unique ne peut durer plus de 3 heures.

De leur côté, les SMS/MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine (dans la limite de 200 destinataires par mois).