RED by SFR annonce le retour de son forfait mobile 100 Go à 15€/mois 🔥

Jusqu'au lundi 23 novembre 2020 inclus, les nouveaux clients de l'opérateur auront donc la possibilité de souscrire à ce forfait RED by SFR à 15 euros par mois.

Le forfait contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile comprenant 100 Go de data depuis la France métropolitaine.



Au sein de l'UE ou dans les DOM, le client pourra profiter des appels et SMS/MMS illimités et de 10 Go de données mobiles comme s'il était en France. Il disposera aussi d'un espace de 100 Go dans le service SFR Cloud afin de stocker et d'accéder à tous ses documents (photos, vidéos ...) partout et en toute sécurité.