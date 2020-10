Forfait sans engagement : l'opérateur RED by SFR casse le prix de ses forfaits mobiles

Maintenant, si vous vous rendez dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et les SMS/MMS restent illimités. Ils sont accompagnés par 10 Go de datas en plus pour ces zones. Enfin, si vous choisissez d'ajouter 5€ supplémentaires à votre facture mensuelle, vous bénéficierez de 100 Go d'internet chaque mois (avec une recharge de 50 Go à 10€ possible). Et pour encore 5€ en plus, les appels et SMS/MMS, avec 15 Go de datas, sont illimités depuis l'Union Européenne, les DOM, les USA, le Canada, Andorre ainsi que la Suisse.