RED by SFR : tous les bons plans forfait mobile, box internet et smartphone à saisir ce week-end

Si 80 Go par ne vous suffise pas, il est également possible d’opter pour le forfait 100 Go en option pour 5 € de plus chaque mois. Il comprend également 10 Go en Europe et dans les DOM.

Pour vos voyages en Suisse, Andorre ou en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), vous pourrez souscrire l’option 15 Go de data pour 5 € par mois. Dans tous les cas, Red by SFR vous offre l’option SFR TV qui vous permettra de profiter de toutes les chaines TNT et des bouquets TV de SFR accessible depuis l’application SFR TV sur votre smartphone.