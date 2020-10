Précommande iPhone 12 : à peine dévoilé, le dernier smartphone Apple est déjà en promo

Chez RED by SFR, l'iPhone 12 est à seulement 879€ dans sa version 64 Go. Puisqu'il s'agit d'une précommande, sa date d'expédition est estimée au 22 octobre prochain. De son côté, l'iPhone 12 Pro est vendu à partir de 1129€ et devrait être expédié aux alentours du 30 octobre 2020. Dans tous les cas, la livraison à domicile est offerte pour tous les acheteurs. Le paiement en quatre fois est aussi d'actualité. Vous pouvez également choisir le coloris de votre choix pour votre futur smartphone depuis la page d'achat.

Commençons avec l'iPhone 12 et son écran OLED 6,1 pouces à 60 Hz. Le mobile d'Apple sera équipé d'un processeur haut de gamme A14 Bionic. Il lui permettra de faire tourner toutes les applications et les jeux sans aucun ralentissement. Vous aurez entre vos mains un smartphone extrêmement puissant et taillé pour toutes les tâches. Aucun jeu gourmand en ressources ne lui résistera.