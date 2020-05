Forfait mobile : les promos RED, Free, B&You et Sosh avant le week-end !

4 forfaits mobiles pas chers et sans engagement

RED, Free, Sosh, B&you : le top des promos du moment

À quelques jours de la fin du mois de mai 2020, RED, Free, B&You et Sosh ont donc dégainé leurs forfaits mobiles à destination de clients ayant un budget bien défini.La plupart des offres présentées ci-après sont engagement. Cela veut dire que le client pourra aller voir un autre opérateur, à tout moment et sans frais de résiliation.Bon à savoir : lorsque la souscription sera effective, il sera possible de conserver son numéro actuel et il faudra débourser la somme de 10€ pour recevoir la carte SIM par voie postale.Débutons notre sélection de forfaits mobiles en promotion avec RED by SFR et son offre phare avec un forfait 60 Go pour 12€ par mois.Ainsi, l'opérateur propose un forfait de 60 Go (dont 8 Go utilisables en Europe/DOM) à 12€ par mois sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an. L'offre comprend aussi les appels et SMS/MMS illimités et l'accès à toutes les chaînes et bouquets TV depuis l'application SFR TV. Elle est valable jusqu'au 25 mai 2020.De son côté, Free Mobile propose également une offre intéressante. Le forfait Free Mobile 50 Go est à 9,99€ par mois pendant un an.Ce forfait mobile vous permet de bénéficier des appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), des SMS/MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), d'un internet en 4G+ et de 4 Go de data à l'étranger. Au-delà des 12 mois, le forfait passera à 19,99€ par mois, sans engagement et sauf résiliation.Pour 30 Go de données supplémentaires, l'opérateur mobile Orange qui propose un forfait mobile Sosh à 14,99€ par mois sans engagement (même après 1 an).Le forfait contient les appels illimités en France depuis la France métropolitaine, les SMS et MMS illimités en France depuis la France métropolitaine, 80 Go en 4G depuis la France métropolitaine, et des appels, SMS et MMS illimités et 8 Go d'internet mobile pour l'étranger. L'offre est valable jusqu'au 25 mai 2020 à 9 heures.Enfin, terminions notre sélection avec B&You, la marque low cost de l'opérateur Bouygues Telecom.L'opérateur suggère son forfait B&You de 60 Go (dont 10 Go en Europe/DOM) à 11,99€ par mois sans engagement et surtout sans condition de durée. L'offre en question concerne aussi les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine ainsi que Spotify Premium offert pendant 3 mois. Elle prend fin le 26 mai 2020.Cette sélection est désormais finie. Comme vous l'aurez vu, il y a quatre forfaits mobiles qui contiennent notamment pas mal de data et qui sont à des prix avantageux. Si cette liste ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2020