Forfait mobile RED : une nouvelle offre 60 Go pour ne jamais manquer de data

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait 4G sans engagement

Une offre entièrement personnalisable qui s'adapte à vos besoins

Une très bonne couverture 4G dans l'Hexagone

Le forfait qu'il vous fallait

Une offre complète et customisable

Vous l'avez compris, c'est RED by SFR qui se charge de cette réduction disponible pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 18 mars 2020. Il s'agit d'une offre sans engagement que vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment sans débourser le moindre centime. Autre bon point, le tarif évoqué précédemment n'augmentera pas au bout d'un an. Aucune mauvaise surprise au programme donc. Enfin, 10€ supplémentaires vous seront demandés au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM qui viendra se loger dans votre smartphone.Tout d'abord, et c'est une évidence, ce forfait mettra à votre disposition une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Par ailleurs, vous aurez la possibilité d'effectuer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune par mois (contre 2€ à chaque fois). Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Cependant, un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures. De leur côté, les SMS/MMS sont illimités au sein de l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).Si vous comptez voyager dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, vous serez ravis d'apprendre que les appels et SMS/MMS resteront illimités. De plus, 8 Go d'internet supplémentaires seront utilisables dans ces zones. Enfin, rappelons que ce forfait est personnalisable. Vous pouvez par exemple passer à 100 Go d'internet par mois (+6€/mois) et/ou obtenir les appels et SMS/MMS illimités dans l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA ainsi que le Canada, avec 15 Go d'internet pour ces zones, contre 5€ en plus sur votre facture.Bref, RED by SFR est toujours au top lorsqu'il s'agit de proposer des forfaits complets et abordables. Vous ne manquerez de rien avec cette formule qui saura préserver votre budget sur le long terme. Il ne vous reste que quelques heures pour en bénéficier.