Forfait mobile RED : une offre 50 Go à 12 € par mois à vie !

RED by SFR : une offre personnalisable

Le forfait RED le plus complet !

Avec ce forfait 50 Go à 12 € par mois, RED s'engage auprès de ses clients sans leur demander d'en faire autant. Ainsi, si la marque de SFR garantit un prix sans augmentation à vie, elle vous laisse libre de changer d'opérateur quand bon vous semble. Cette offre est accessible sur le site de RED jusqu'au 4 novembre 2019.Si vous êtes un gros consommateur de data et que vous craignez de ne pas avoir votre compte avec 50 Go par mois, vous êtes au bon endroit. Le forfait RED est en effet une offre personnalisable à laquelle vous pouvez ajouter, à 4 reprises maximum dans le mois, 1 Go d'internet pour 2 €. Vous pouvez également choisir une solution plus radicale, en doublant tout simplement votre enveloppe de data et en passant ainsi à une offre à 100 Go, pour 8 € de plus par mois.Du côté des communications téléphoniques, le forfait RED à 12 € par mois a de bons arguments. Tous les appels sont en accès illimité au sein de la France métropolitaine et dans les DOM (sauf pour Mayotte), vers les fixes comme vers les mobiles et tous les jours de la semaine. Vous pourrez également échanger autant de SMS et de MMS que vous le souhaitez dans tout l'Hexagone.Si vous effectuez un voyage à l'étranger, dans l'Union Européenne ou dans les DOM, vous pourrez communiquer très facilement, car les appels, les SMS et les MMS sont illimités. Pour ses clients amateurs de voyage, RED prévoit également un accès à 8 Go d'internet par mois. Une bonne base qui vous permettra d'utiliser tranquillement un nombre raisonnable d'applications. Là encore, la marque a pensé aux plus connectés d'entre nous, en laissant la possibilité à ses usagers d'augmenter leur forfait internet à 15 Go pour 5 € de plus par mois, depuis l'UE et les DOM, mais aussi depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis ou encore le Canada.Pour être sûr de faire le bon choix pour votre forfait mobile, n'hésitez pas à consulter le comparatif des meilleurs forfaits que les experts de chez Clubic ont soigneusement élaboré pour vous.