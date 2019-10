Forfait sans engagement : RED by SFR prolonge son offre 60 Go à 12€

Un forfait toujours aussi attrayant

Prolongation jusqu'au 28 octobre

Nous commençons à bien connaître cette offre proposée par RED by SFR. Cependant, nous allons tout de même faire un rapide tour du propriétaire pour les nouveaux venus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet abonnement est sans engagement et que son prix nous doublera pas au bout d'un an. Vous pourrez donc résilier n'importe quand si vous trouvez mieux ailleurs. Bien entendu, la promotion du jour n'est valable que pour les nouveaux clients de l'opérateur. Enfin, 10€ supplémentaires vous seront demandés pour financer une carte SIM toute neuve.Dès la douzaine d'euros chaque mois, vous aurez accès à une enveloppe internet de 60 Go. RED by SFR vous donnera même la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune si jamais vous consommez tout votre forfait mensuel. Pour le reste, sachez que les appels seront illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Un appel ne pourra excéder une durée de trois heures. Les SMS / MMS pourront être envoyés en illimité au sein de l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois). Dernier point, lorsque vous vous rendrez dans des pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et les SMS / MMS resteront illimités. L'opérateur mettra aussi à votre disposition 8 Go d'internet en plus.Rappelons aussi que ce forfait est personnalisable. Si vous avez besoin de 100 Go d'internet au lieu de 60, comptez 8€ supplémentaires par mois. Enfin, si vous ajoutez 5€/mois à votre facture, les appels comme les SMS / MMS seront illimités depuis l'Union Européenne, les DOM mais aussi la Suisse, Andorre et l'Amérique du Nord (USA, Canada). Dans tous les cas, SFR vous offrira son service de sécurité qui protégera votre smartphone des menaces présentes sur internet.Ce forfait est sans doute un des meilleurs sur le marché à l'heure actuelle. Il peut s'adapter à vos besoins et possède de nombreux avantages aussi bien en France qu'à l'étranger. N'hésitez pas à y souscrire avant le 28 octobre prochain.