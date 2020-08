Forfait mobile : profitez de l'offre RED 80 Go à 14€/mois avant ce soir minuit !

Ainsi, ce forfait RED verra sa promotion s’achever ce lundi 10 août 2020. La formule s'adresse à tous les nouveaux clients de l'opérateur et elle ne requiert aucun engagement de votre part. Il est donc possible de résilier à n'importe quel moment. Autre bonne nouvelle, le tarif affiché ne doublera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez la concurrence. Enfin, vous devrez toujours vous acquitter d'une somme de 10€ au moment de la souscription pour activer la nouvelle carte SIM.

Comme vous l'avez sans doute déjà compris, ce forfait mobile met à votre disposition une enveloppe internet de 80 Go. Vous aurez même la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre recharges par mois de 1 Go chacune (contre 2€ à chaque fois). Les appels illimités sont de la partie vers tous les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Attention car un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures.

De leur côté, les SMS/MMS sont uniquement illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine (dans la limite de 200 destinataires par mois).