Forfait mobile : l'offre RED 60 Go à 12€ est de retour !

Parmi les meilleurs forfaits de ces dernières semaines, nous retrouvons cette offre concoctée par RED by SFR. En effet, cet abonnement 60 Go est à seulement 12€/mois.

Tous les nouveaux clients de l'opérateur peuvent souscrire à cette offre dès maintenant et jusqu'au 15 juin prochain. Concernant les modalités, il faut savoir que cette formule est sans engagement de votre part. Ainsi, vous pourrez résilier à n'importe quel moment sans frais supplémentaires. De plus, le prix mensuel n'augmentera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez la concurrence. Enfin, vous devrez débourser 10€ au moment de la souscription pour activer votre nouvelle carte SIM.

À présent, faisons le tour du contenu de ce forfait RED. Une enveloppe de 60 Go en 4G sera d'actualité tous les mois. Jusqu'à quatre recharges mensuelles de 1 Go chacune pourront être effectuées (contre 2€ à chaque fois). Les appels seront illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Par contre, un appel ne pourra excéder une durée de 3 heures. Pour ce qui est des SMS/MMS, ils seront également illimités mais seulement en métropole et dans la limite de 200 destinataires par mois.