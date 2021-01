Forfait mobile : RED démarre 2021 avec son forfait personnalisable à partir de 5€

Vous pourrez également opter pour une enveloppe internet mobile plus importante si vous téléchargez des jeux, regardez vos films et séries en streaming ou si vous ne voulez pas être bridé dans votre consommation Internet mobile.

Ainsi la formule la plus populaire est sans conteste l'offre RED à 15€ pour 80 Go qui conviendra à la plupart d'entre vous. Ce forfait RED vous permettra d'utiliser 80 Go sur le réseau 4G de l'opérateur (et vous pourrez aussi le recharger à hauteur de 1Go pour 2€ dans la limite de 4 recharges par mois). Ce forfait vous offre les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont disponibles également en illimité vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Depuis l’Union Européenne et les DOM, les appels, SMS/MMS sont aussi illimités et vous disposez de 10 Go/mois d'internet supplémentaires utilisables depuis ces destinations.

Enfin, deux autres formules viennent compléter la gamme de forfait RED personnalisable avec respectivement RED 100 Go pour 20€ par mois et RED 130 Go (en 5G) pour 25€ par mois ! Les deux formules offrent les appels, SMS et MMS illimité dans les mêmes conditions qu'énoncées précédemment. Le forfait RED à 20€ propose en plus une généreuse enveloppe de 100 Go en très haut débit (4G, 3G) avec la possibilité de faire un rechargement de 50 Go à 10€, ensuite l'usage internet est bloqué jusqu'au mois suivant. Ce forfait propose aussi 12 Go utilisables en Europe.

Le forfait RED à 25€ par mois propose 130 Go en très haut débit utilisable en 5G, 4G et 3G. Comme pour l'offre à 20€, au delà des 130 Go, 1 rechargement de 50Go est possible et vous sera facturé à 10€. Ce dernier forfait propose aussi 13 Go/mois d'internet supplémentaires utilisables depuis l'Europe et les DOM, ce qui devrait convenir au plus datavores d'entre vous.