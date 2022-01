RED by SFR relance son forfait 40 Go à seulement 10€/mois

Le forfait RED by SFR qui est, rappelons le, disponible jusqu'au 24 janvier 2022 , est on ne peut plus simple. Vous avez donc les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Vous avez droit à 40 Go de consommation de données tous les mois. Avec la possibilité de recharger 1 Go pour 2€ dans la limite de 4 rechargements/mois.

Le forfait comprend l'accès au stockage Cloud SFR avec 100 Go offerts. Là vous pourrez y stocker tous vos documents afin de libérer de la place sur votre ordinateur. Et surtout y accéder depuis n'importe où.

Et si vous souhaitez partir à l'étranger, ce forfait vous le permet amplement car il comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Ainsi que de 7 Go de data/mois afin de consulter vos mails et naviguer sur Internet depuis ces mêmes destinations.

Bien entendu, vous bénéficiez de la qualité et la puissance du réseau SFR et ce, où que vous soyez.