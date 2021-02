L'opérateur RED by SFR lance un forfait 5 Go à seulement 5€/mois 🔥

La palette de forfait chez RED by SFR débute à 5 € par mois pour 5 Go de connexion Internet depuis la France. Pour ce tout petit prix, vous bénéficiez également de 6 Go depuis l’Europe et les DOM. Même en déplacement, votre forfait vous accompagne pour 5 € seulement.

Et si vous êtes plutôt dépendant de votre smartphone et que vous recherchez un gros forfait, découvrez les BIG RED 100 Go à 13 € par mois et BIG RED 200 Go à 15 € par mois. Il bénéficie, en plus de l’accès à Internet 4G en France, de 12 Go pour le premier et 15 Go pour le plus gros depuis l’Europe et les DOM.