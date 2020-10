RED by SFR : l'opérateur casse les prix de son forfait mobile 100 Go !

Le forfait que nous nous apprêtons à détailler est disponible jusqu'au 19 octobre 2020. Bien entendu, il s'adresse uniquement aux nouveaux clients de l'opérateur. De nombreux avantages sont d'actualité comme le fait que le prix mensuel n'augmentera pas au bout d'un an. De plus, cette offre est sans engagement, ce qui permet au client de résilier son contrat à tout moment. Pour en finir avec les modalités, sachez que 10€ en plus seront demandés au moment de la souscription pour l'activation de la carte SIM.

Commençons par l'enveloppe internet qu'il s'élève à 100 Go en 4G. Vous aurez même la possibilité d'effectuer une recharge de 50 Go chaque mois pour 1€ symbolique supplémentaire. Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM. Un appel ne peut excéder une durée maximale de 3 heures.

Les SMS/MMS sont eux aussi illimités vers tous les opérateurs mais seulement en métropole (et dans la limite de 200 destinataires par mois).