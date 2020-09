Forfait mobile : plus que quelques jours pour profiter de l'offre de rentrée RED 80Go à 14€

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons toutes les modalités essentielles à connaître. Dans un premier temps, vous devez bien évidemment être un nouveau client RED by SFR pour profiter de la promotion (valable jusqu'au 7 septembre 2020). Aucun engagement n'est demandé, ce qui permet d'effectuer une résiliation à n'importe quel moment. Autre bonne nouvelle, le prix mensuel ne bougera pas au bout d'un an. Enfin, au moment de la souscription, vous devrez obligatoirement débourser 10€ supplémentaires pour l'activation de la carte SIM.

L'enveloppe internet renferme 80 Go de datas en 4G. Jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune pourront être activées au cours d'un même mois (pour 2€ en plus à chaque fois). Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Attention car un appel ne peut excéder une durée de 3 heures.

De leur côté, les SMS/MMS sont illimités vers tous les opérateurs uniquement au sein de l'Hexagone. Le tout dans la limite de 200 destinataires par mois.